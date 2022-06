L'univers, les métaux, la vie. Un véritable panorama des connaissances sur notre existence et cet Univers qui nous abrite

Accepter la science en lieu et place du divin nous a animés, en tant qu'être humain, du désir de comprendre l'origine de la vie sur Terre, puis sa possible existence ailleurs dans l'immensité de l'Univers. Cet ouvrage met en lumière le processus qui a mené à la découverte de la réalité physique et de ses lois, depuis l'antiquité à nos jours. Comprendre la vie, c'est comprendre sa chimie et la gestion de l'énergie nécessaire à son fonctionnement, à la fois du point de vue métabolique et génétique. C'est également connaître l'origine, l'émergence et le rôle déterminant d'une atmosphère oxygénée. La nature, le fonctionnement de la première cellule et l'évolution de la génétique finiront de nourrir notre soif de compréhension du monde. "La brèche de connaissance entre les chercheurs et le public n'a pas de sens à notre époque quand une partie significative de l'humanité a acquis le niveau d'éducation nécessaire pour comprendre les avancés scientifiques actuelles, si elles sont expliquées de façon claire et directe". Juan Fontecilla-Camps