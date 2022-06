Au fil de son histoire, l'Empire du Milieu a alterné les périodes d'expansion et de repli. En période d'ouverture, les itinéraires et les infrastructures nécessaires au développement des échanges commerciaux, culturels et politiques avec le reste du monde, ont pris le nom de Routes de la Soie. Ce beau livre présente, dans un vaste panorama historique, l'histoire de la Route maritime de la Soie, ouverte vers l'Est dès le 11ème siècle avant Jésus-Christ et qui a permis commerce et échanges culturels avec l'Occident dès l'Antiquité.