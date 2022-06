Je l'aime à nourrir

Joséphine est une jeune femme tourmentée, souffrant de troubles alimentaires. Soudain sa vie s'écroule : sa mère décède, Mao se suicide et elle est expulsée de son petit logement. Elle ne peut s'accrocher qu'à son métier qu'elle n'aime plus et cède à ses pulsions boulimiques. Un couple lui propose une chambre à la location, elle s'empresse de saisir l'occasion. Sa logeuse, Sarah, lui présente Phil, coach de vie qui se propose de lui venir en aide. Joséphine tombe sous son charme, puis sous son emprise.