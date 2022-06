L'adolescent et l'adulte autistes. 2e édition

Ecrit en binôme par un médecin et une maman d'adolescent autiste pour une meilleure complémentarité De nombreux témoignages de personnes autistes Des conseils pour une qualité de vie et une prise en charge meilleures En France, 700 000 personnes sont atteintes d'autisme. Lorsque l'on évoque cette maladie, on pense spontanément à des enfants et à des jeunes, qui sont en effet 100 000 de moins de 20 ans. Mais qu'advient-il d'eux lorsqu'ils grandissent ? Les prises en charge se focalisent souvent sur la petite enfance, et peu de place est laissée aux adolescents et aux adultes. Que faire lorsqu'un enfant diagnostiqué dès son plus jeune âge grandit ? Que faire lorsque le diagnostic est donné de manière tardive, lorsque la personne est déjà adulte ? Cet ouvrage aborde les choses sous deux angles très complémentaires : d'un côté, les aspects médicaux et de prise en charge sont évoqués par un médecin psychiatre, qui se donne à ce guide un éclairage scientifique, d'un autre côté, des conseils de vie sont donnés par une maman, qui a également rencontré d'autres parents et d'autres jeunes atteints par ce trouble et qui apportent eux aussi leur contribution. Qu'en est-il de la santé de ces jeunes ? De leur formation, de leur vie professionnelle ? Comment aborder la sexualité ? Comment vivre au mieux, au jour le jour, avec l'autisme ? Ce guide qui sera d'une grande utilité aux familles, aux proches mais aussi aux personnes autistes dans leur vie quotidienne.