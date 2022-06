Parcours et détours avec Friedrich Dürrenmatt. Tome 2, Edition bilingue français-allemand

" Dois-je peindre ou écrire ? ", se demandait en 1941 le jeune Friedrich Dürrenmatt, âgé de 20 ans. Il écrivait alors : " Je me sens poussé vers les deux ". Il a donc fait les deux. Avec ses romans policiers, il a écrit de la littérature " là où personne ne l'attend ". Il a atteint une renommée internationale avec ses pièces, et se trouve aujourd'hui encore joué sur toutes les scènes du monde. Friedrich Dürrenmatt ne s'est pas contenté de manier la machine à écrire, mais aussi le pinceau, le fusain, la plume, le feutre ou le stylo à bille, pour créer un corpus peint et dessiné gardé presque secret jusqu'à la fin de sa vie. A l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Friedrich Dürrenmatt, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) publie une édition entièrement bilingue en trois volumes, en collaboration avec les maisons d'édition Steidl et Diogenes. Les lecteurs empruntent les parcours et détours avec Friedrich Dürrenmatt et les auteurs qui, dans leurs contributions, explorent les motifs centraux, les matières et les thèmes de l'écrivain et peintre. Ce faisant, les formes d'expression picturales et littéraires sont amenées à un dialogue fructueux, à l'image des expositions, événements et publications qu'organise le CDN depuis quelques années.