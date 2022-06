Français 2de/1re Mon carnet de réussite. Carnet élève, Edition 2022

Un carnet de référence et d'entraînement en français à compléter par l'élève en 2de et en 1re pour préparer le Bac en 2 ans : - Un outil complet pour travailler les objets d'étude, la grammaire, les savoir-faire et les épreuves du Bac orales et écrites - Des fiches structurées, avec des cours synthétiques, des exemples à personnaliser et à relier à ses cours, et des exercices d'application variés - Des conseils pragmatiques pour améliorer ses méthodes de travail - Un ouvrage pensé pour répondre aux besoins des élèves tout au long de l'année et en période de révision. Les + numériques : des textes lus, des quiz de connaissances, des exemples de productions d'élèves, des exemples pour les épreuves écrites du Bac intégralement rédigés.