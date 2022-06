Hadès et Perséphone Tome 2 : A touch of ruin

L'auteur à succès ST. Clair nous offre une interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. La relation de Perséphone avec Hadès est devenue publique et la tempête médiatique qui en résulte perturbe sa vie normale et menace de l'exposer en tant que d esse du printemps. Pour ajouter ses ennuis, tout le monde semble désireux d' éloigner Perséphone du Dieu des morts en exposant son passé infernal. Les choses ne font qu'empirer lorsqu'une horrible tragédie laisse le coeur de Perséphone en ruine et Hadès refuse de l'aider. Désespérée, elle prend les choses en main et conclut des accords qui ont de graves conséquences. Confrontée à un côté d'Hadès qu'elle n'a jamais connu et à une perte écrasante, Perséphone se demande si elle peut vraiment devenir la reine d'Hadès.