Questions isolées indispensables à l'ECNi

Guillaume et Baptise vous proposent un livre d'entraînement ciblant les questions isolées. Vous y trouverez toutes les matières du programme avec des corrections détaillées et de nombreux rappels de cours ! De niveau de difficulté croissant, ce livre peut s'utiliser en début d'apprentissage mais aussi pour ancrer ses connaissances en fin de 2ème cycle. - Ce livre inclue : - Une méthodologie complète ; - Des rappels de cours (tableaux et schémas) - Des entraînements avec des corrections très détaillées ; - De nombreuses astuces et des conseils.