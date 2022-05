Les dossiers transversaux indispensables à l'ECNi de Thomas et Maïlys

Entraînement, entraînement, entraînement ! Après le succès du livre de dossiers transversaux de Guillaume Silva et Baptiste Labetowiez, c'est au tour de Maïlys et Thomas de vous présenter leurs dossiers indispensables pour préparer les ECNi. Chaque dossier est rédigé pour vous faire connaître les notions clés et vous permettre d'aborder le programme de manière plus transversale. - Ce livre inclue : - Le cours à maîtriser ; - Tous les cas indispensables transversaux pour s'entraîner ; - Des corrections très détaillées ; - De nombreuses astuces et des conseils.