L'esprit des lieux, le sancy

Révéler L'esprit du Sancy par des images semble illusoire. Refusant de consentir à une iconographie convenue, les photographies de Joël Damase ouvrent un passage à l'intérieur de la chose vue avant qu'elle ne se perde. Plus qu'un reflet, elles demeurent une trace du rapport à soi et au monde. Des mots accordés au regard célèbrent le mystère de la présence. La collection L'Esprit des lieux accueille le lecteur dans un espace intime où l'entrelacs des images et des mots se veut un murmure du monde. Etrangère au flux ordinaire des perceptions, elle révèle le creusement d'une autre vérité, plus intime, une confidence.