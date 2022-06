Après le thème de l'exil, Isabelle Solari donne voix à celui de l'attente. Entre l'absence et l'accomplissement, se glisse un intervalle - ou plutôt s'ouvre une distance qui dans ce nouveau recueil rime avec la blessure que cause la mort. Trois étapes scandent ces poèmes de l'attente : l'offrande, le sang versé et la communion recouvrée. Dans ces trois mouvements, presque liturgiques, l'écriture devient une ascension poétique - le lieu d'un passage, d'une réalité à une autre : l'espace d'une transfiguration.