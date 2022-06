Anglais 5e My English Memo. Edition 2022

De l'école à la maison : un carnet indispensable pour l'apprentissage des expressions et du lexique en Anglais 5e ! Les plus de la 5e - 14 fiches lexicales (avec des récapitulatif des principaux champs lexicaux à connaître) - 15 fiches d'expression (avec des cartes mentales synthétiques) - 200 activités de difficulté graduée dont 29 activités orales - Tous les documents audio et les corrigés en accès libre via hatier-clic. fr