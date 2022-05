Escape games Développement durable Cycle 2

Une démarche active et interdisciplinaire pour éduquer vos élèves au développement durable ! - Trois enjeux de développement durable sont abordés dans la pochette : > L'eau, une ressource vitale > L'école : l'accès à l'éducation et l'égalité filles-garçons > Les déchets : réduire, réutiliser, recycler - Pour chaque enjeu, une démarche en deux temps : 1- Une séance en diaporama à réaliser et à vidéoprojeter avant chaque escape game pour : - Engager la discussion, inviter au débat - Introduire les grands enjeux du thème proposé - Comprendre les notions mises en place 2- Un escape game composé de deux posters de jeu. La pochette contient : Les posters de jeu au format A3 : - 2 posters pour chacun des escape games. Le guide pédagogique : - L'explication des enjeux pédagogiques et de la démarche - L'organisation détaillée de la gestion du temps, de l'espace, du matériel et ses équipes - Le pas à pas de la séance en diaporama - Les storytellings et le pas à pas de la résolution de chaque énigme - Des aides, des relances et des indices pour les équipes en difficulté Les fiches élèves à photocopier avec : - Les posters au format A4 - Le matériel pour les escape games (posters, éléments à découper, caches, cartes victoire...). + Numérique inclus ! Des ressources à vidéoprojeter : - audios, vidéos et affiches pour immerger la classe dans le jeu - les posters des escape games et les storytellings Un outil transdisciplinaire (Sciences, Géographie, EMC...) de gestion de projet, idéal pour un projet d'école !