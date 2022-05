Mon journal secret Harry Potter. Avec encre invisible

Dans ce journal intime aux couleurs d'Harry Potter, tes secrets seront bien gardés ! Grâce au stylo à encre invisible, écris tes messages secrets et tes confidences, laisse sécher et utilise la lampe pour révéler le texte. Magique ! Ce journal contient de jolies pages illustrées pour retrouver tout l'univers de Poudlard, un stylo à encre invisible et un cadenas doré avec sa clé pour bien enfermer tes secrets. Cadeau idéal pour tous les fans et les sorciers en herbe. HARRY POTTER ; RON ; HERMIONE ; SORCIERS ; ECOLE DES SORCIERS ; POUDLARD ; JOURNAL SECRET ; JOURNAL INTIME ; PAPETERIE ; PAPETERIE HARRY POTTER ; ENCRE INVISIBLE ; CADEAU HARRY POTTER ; FANS D'HARRY POTTER