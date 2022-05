Badnews, le livre des faits divers trash

Vous aimez les faits divers ? ... et trash si possible ? Vous aimez avoir toujours une petite histoire surprenante à raconter à la machine à café ? Alors, ce livre est fait pour vous ! Devenez le héros du service compta en ayant une histoire folle pour éblouir vos collègues pendant au moins 100 matins. Si vous êtes chômeur, pas de panique, vous pouvez aussi lire ce livre aux toilettes et ne pas raconter nos petites anecdotes à vos collègues de travail, puisque vous n'avez ni collègue, ni travail. En gros, ce livre est à mettre entre toutes les mains, si vous avez de l'argent pour l'acheter bien entendu.