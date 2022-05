Cahier de l'étudiant Infirmier. Calcul de dose, 3e édition

Ce cahier a été conçu par des enseignants rompus à la pédagogie et connaissant parfaitement les contenus et les difficultés rencontrées par les étudiants dès leur entrée en IFSI. En se limitant aux notions fondamentales, il a pour objectifs de vous aider à : - construire des raisonnements, - travailler ou réviser la réalisation des calculs élémentaires ou d'autres opérations utiles dans le domaine des soins. Vous trouverez également des généralités sur les médicaments et la description de certains matériels nécessaires à leur administration. Ce cahier adopte une approche étape par étape, avec des fiches proposant des activités progressives, des corrigés largement expliqués et un glossaire. AU SOMMAIRE > Prérequis sur les nombres et les opérations > Unités de mesure et autres opérations de calcul > Médicaments et calculs de dose Le + Foucher : un accès à une démonstration du simulateur Simdose co-conçu avec SimforHealth