Managementor. La référence du management hybride à l'ère de l'IA et des cygnes noirs

Cette nouvelle édition de ManageOR reprend les choses à zéro. Entièrement remis en question et, de ce fait, refondu (nouveau sommaire, restructuration complète, nouveaux partenaires, nouveaux cas d'entreprises et exemples, nouveaux intervenants...), cet ouvrage de référence sera à la pointe des nouvelles pratiques du management en 2022 (manager dans un environnement complexe et incertain, maîtriser les nouvelles pratiques métier, relever les défis managériaux d'aujourd'hui et de demain). Il se veut plus que jamais l'outil indispensable de tous ceux (managers, étudiants, consultants ou chercheurs) qui cherchent à enrichir et approfondir leurs connaissances managériales. Livre en OR par excellence, il est non seulement un outil pédagogique pour les étudiants mais aussi un guide opérationnel de référence pour les managers.