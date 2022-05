Organiseur Mémoniak Kifékoi, calendrier mensuel en colonnes . Septembre 2022- décembre 2023, Edition 2022-2023

"Le Kifékoi devient avant tout un outil pour planifier ses rendez-vous et plus seulement ses tâches ménagères ! Idéal pour les familles avec de grands enfants et les colocations, ce calendrier est l'outil indispensable pour répartir les tâches de chacun à la maison et savoir qui fait quoi ! Découvrez un organiseur indispensable pour répartir les tâches de chacun à la maison et savoir qui fait quoi, avec : - Une grande double-page par semaine avec une ligne par jour et une colonne pour chaque personne de la maison (utilisable jusqu'à 5 personnes) - Remplacement des astuces de ménage par des astuces de cuisine - 1 page avec des stickers tâches ménagères + 1 autre avec stickers traditionnels (RDV, sport, etc.) - Une pochette pour ranger listes, coupons, messages et informations utiles - Des aimants solides fournis pour fixer le Kifékoi sur le frigo, à la vue de tous Pas de raisons que ce soit toujours les mêmes qui s'y colle