Les Portes d'Odin. Un guide pratique vers la sagesse des runes par le Galdr, les sceaux et la divination

L'outil idéal pour faire vos premiers pas avec les runes Les runes sont de puissantes clés magiques mystérieuses, ouvrant les forces primordiales de la nature et façonnant la culture germano-scandinave du nord de l'Europe. Ces vingt-quatre symboles uniques et fascinants de l'Ancien Futhark (le premier alphabet runique) possèdent chacun une puissante énergie, une identité, des significations et une sonorité. Ce sont à la fois les portes et les mystères cachés derrière ces portes, qui vous relient aux neuf mondes des dieux, des géants, des elfes, des nains et des ombres. On invoque et on contrôle les runes pour provoquer des changements par l'inspiration, la guérison, la protection, la connaissance et la sagesse des divinités nordiques. Les Portes d'Odin est un guide pratique pour exploiter les runes en magie et en divination ; un voyage unique dans les mystères cachés de cet alphabet, ponctué d'informations et de pratiques nécessaires au développement d'une compréhension profonde des runes et d'une relation personnelle avec elles. En se concentrant sur comment contrôler et canaliser directement l'énergie des runes individuelles, l'auteure guide le lecteur le long du chemin de la connaissance de soi et de la libération. D'une main habile et avec un style limpide, Katie Gerrard va au coeur des runes, associant la sagesse des sagas scandinaves et des poèmes runiques avec des conseils pratiques et des techniques obtenus par une vie d'expérimentation de leurs pouvoirs. La magie pratique des runes se manifeste par de nombreux exemples de galdr (incantations), de runes liées (sceaux composés de plusieurs runes) et des sorts pour des intentions comme la protection, la guérison, l'accouchement, la création d'un espace sacré, la fertilité, le sommeil, la bataille et la malédiction. Les significations divinatoires des runes sont données, ainsi que diverses méthodes de lecture, et des conseils sur comment les lancer et les interpréter. Au milieu des nombreuses techniques de pratiques contenues dans son oeuvre, l'auteure explore aussi l'histoire de l'emploi des runes, citant les passages de Tacite et de Snorri Sturluson, qui ont permis aux maîtres runiques européens et américains de notre époque de faire renaître leur emploi.