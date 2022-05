L'Europe n'a pas dit son dernier mot. Les nouvelles technologies : risques pour l'humanité

Dans cet ouvrage, nous avons tirés les premières leçons de la crise pour la cyber protection des entreprises et de nos sociétés comment passer de l'impréparation à l'anticipation... Le livre suit une piste : nous partons du jour où tout a basculé de la Covid19. Avant l'arrivée des prochaines crises systémiques, de tempêtes solaires au problème de l'eau soit les nations libres avec les entreprises se décomposent et se désunissent devant la pandémie et le hacking, laissant le champ libre aux régimes autoritaires. Soit elles se réinventent, en imaginant un nouveau contrat économique et social, financier en redonnant vie à l'engagement au service de la Cité et du bien commun, en formant une grande alliance pour défendre la liberté et la protection. Le livre suit une piste : nous partons de ce qui est évident, la Covid-19, puis nous remontons à leur origine. Elles sont favorisées par des risques qui véhiculent énormément de désinformation. Enfin, nous irons au-delà des discours traditionnels pour voir les manipulations et l'économie qu'il y a derrière. L'ouvrage est novateur dans sa grille de lecture complète autour des risques autour de la cybersécurité. De la ressource aux usages en passant par la technologie, il approfondit des aspects en expliquant les jeux de pouvoir qui se mettent en place pour le contrôle d'une partie de la chaîne de valeurs. Il finit par mettre en évidence les acteurs clefs et met en exergue les différentes techniques et les positionnements utilisés par ces derniers.