Vampyria Tome 3 : La Cour des Ouragans

Le troisième volet de la saga Vampyria de Victor Dixen. Embarquez pour une traversée symphonique jusqu'au coeur des Ténèbres, menée fortissimo furioso ! " A la Cour des Ouragans, les navires se fracassent et les coeurs se brisent. " Un océan à feu et à sang. Le commerce avec les Amériques, qui depuis des siècles assure la richesse de la vieille Europe vampyrique, est menacé par des hordes de pirates. Le plus sinistre d'entre eux, le capitaine Pâle Phoeoebus, sème un vent de terreur sur toute la côte atlantique. Louis XIV l'Immuable ordonne à sa protégée Diane d'épouser ce flibustier sanguinaire afin d'en faire un corsaire à la solde de la France. Un coeur à la dérive. Diane se nomme en réalité Jeanne : c'est une roturière qui sert secrètement la Fronde. L'organisation rebelle lui demande elle aussi de séduire Pâle Phoeoebus, mais pour l'enrôler dans la lutte contre le joug des vampyres. Quelle que soit l'issue, le destin de la jeune fille ne lui appartient plus. Est-elle Diane ? Est-elle Jeanne ? A moins que les ouragans n'emportent tous ses masques, pour révéler un terrifiant visage qu'elle n'a jamais osé regarder en face... A travers ce roman-opéra mené tambour battant, Victor Dixen orchestre l'âge d'or de la piraterie, entre batailles fracassantes et sombres sortilèges. A propos de Vampyria : " Victor Dixen transforme le Roi-Soleil en un vampire immortel. Une réussite ! " Le Figaro " Sur un rythme fracassant, Vampyria est une lecture fascinante et envoûtante ! " France Info " Une uchronie baroque et captivante, redoutablement efficace, à dévorer. " RTL " On vibre avec Jeanne et on n'a qu'une envie, tourner les pages, encore et encore. " 20 minutes