Vivre le cubisme à Moly-Sabata

En 1927, Albert Gleizes, grande figure de l'avant-garde artistique du XXe siècle, fonde sur les bords du Rhône à Sablons en Isère, la communauté d'artistes de Moly-Sabata. Peintres, musiciens, potiers, écrivains partagent le projet d'une vie artistique et intellectuelle prônant le retour à la terre et la promotion de l'artisanat. Anne Dangar, peintre australienne devenue potière, en deviendra la figure emblématique. Cent ans après sa création, Moly-Sabata accueille toujours des artistes à l'année. Le présent ouvrage, riche d'une remarquable sélection d'oeuvres et de photographies inédites, est une invitation à revivre l'aventure artistique et humaine unique de l'une des plus anciennes résidences d'artistes en France.