La cantoche Tome 7 : Buffet à volonté

Pour la sixième année consécutive, Nob nous fait redécouvrir l'insouciance du temps de la cantoche. On rit, on rêve, on fait des batailles de purée et on essaye de négocier avec le chef... Mais on se pose aussi des questions sur l'avenir, sur notre planète, sur l'écologie et l'environnement. Et si on plantait un potager dans la cour ? Ou si on instaurait un menu végétarien ? Ca, ce serait drôlement chouette... surtout que les frites, tout le monde le sait, ce sont des légumes !