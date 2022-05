Le savoir infirmier. Au coeur de la discipline et de la profession

Un savoir à mettre en pratique Cet outil pédagogique pour la formation des infirmières vise à expliquer comment toutes les connaissances utilisées par les infirmières s'articulent les unes aux autres. A l'aide d'études de cas, il démontre l'utilité du savoir infirmier dans la pratique des soins. Un ouvrage de référence qui : Rassemble un collectif imposant d'experts en sciences infirmières ; Aide à préciser la contribution de la profession au système de santé ; Donne une vision étendue des savoirs de la discipline. Une introduction complète à la profession infirmière où on aborde : Le savoir infirmier et son apport à la pratique des soins, à la santé de la population, au système de santé et à l'administration des services infirmiers ; La profession infirmière, de la formation à la gestion des soins ; L'évolution du savoir infirmier et de ses institutions au Québec. L'ouvrage, réalisé sous la direction de Clémence Dallaire, est un outil précieux pour la formation des infirmières. Il aborde des éléments fondamentaux de la discipline et de la profession enseignés dans les cours d'introduction à l'université.