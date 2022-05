L'agenda de la famille organisée. Tout pour se simplifier la vie !

Un agenda 100 % nouveau et féminin pour bien organiser sa vie de famille de septembre 2022 à décembre 2023 ! - Chaque mois : une vision claire du mois en cours et de celui à venir, un espace de notes, des activités à faire en famille, une mission positive attitude et une citation inspirante. - Une double page par semaine pour s'organiser et glaner des idées d'activités à faire avec les enfants (jeux, ateliers créatifs, cuisine...), un large espace dédié au week-end avec un espace de notes, une recette à faire en famille accompagnée de sa liste de courses, une astuce inspirante pour la semaine et une vision du mois en cours. - En bonus : une page de notes repositionnables pour ne rien oublier et 80 stickers variés et modernes pour toute la famille !