Le Robert & Collins Maxi Anglais

Améliorez votre anglais à l'aide d'un dictionnaire trois en un. Un outil complet pour maîtriser tous les aspects de la langue qui inclut un dictionnaire français-anglais et anglais-français, un guide d'expression pratique ainsi qu'une grammaire claire et concise. UN DICTIONNAIRE D'ANGLAIS ACTUEL ET COMPLET plus de 260 000 mots, expressions et traductions des milliers d'exemples d'emploi pour illustrer les usages Une approche multi-usage : langue quotidienne et professionnelle ; l'anglais britannique et américain Un concentré de la culture anglo-saxonne : des encadrés sur la vie en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis Des outils pratiques : des notes sur les difficultés, des modèles de lettres, de CV... UN GUIDE D'EXPRESSION PRATIQUE pour facilement communiquer en anglais UNE GRAMMAIRE CLAIRE ET CONCISE + 580 phrases audio pour s'entraîner et améliorer son accent + OFFERTE ! L'application " Le Robert quiz langues " pour réviser facilement les verbes irréguliers