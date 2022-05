Vampyria Tome 1 : La Cour des Ténèbres

" Tu vas t'épanouir à Versailles telle une fleur exotique. Les vampyres du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais attention : la Cour des Ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paye au prix du sang... " En l'an de grâce 1715, le Roy-Soleil s'est transmuté en vampyre pour devenir le Roy des Ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampyria : une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampyrique. Trois siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la Cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Dans sa nouvelle saga Vampyria, Victor Dixen s'empare de la figure du vampire pour composer une uchronie féérique et horrifique, entre jeux de masques et frissons. Une plongée palpitante dans les ombres d'un Grand Siècle éternel. Une épopée de fantasy baroque aux confins du temps. " Sur un rythme fracassant, Vampyria est une lecture fascinante et envoûtante ! " (France Info) " Victor Dixen transforme le Roi-Soleil en un vampire immortel. Une réussite ! " (Le Figaro) " On vibre avec Jeanne et on n'a qu'une envie, tourner les pages, encore et encore. " (20 minutes) " Un roman captivant, redoutablement efficace, à dévorer ! " (RTL) " Le roman se dévore et laisse présager une saga qui pourra s'inscrire longtemps dans le milieu de la fantasy. " (Elbakin) Retrouvez la suite des aventures de Jeanne dans le second volet de la saga Vampyria, La Cour des miracles.