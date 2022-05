Pratiques cliniques et dispositifs aux limites. Approches contemporaines

Cet ouvrage collectif présente une réflexion d'ensemble sur les dispositifs et les pratiques cliniques contemporaines qui se situent en dehors du champ des prises en charges psychothérapiques standard. Ces pratiques concernent de plus en plus de sujets aux prises avec des troubles identitaires graves, des formes de souffrances limites voire extrêmes ou encore difficilement accessibles, nécessitant la mise en place de dispositifs de soin et d'accompagnement susceptibles de s'ajuster à un fonctionnement psychique souvent incompatible avec les pratiques cliniques traditionnelles. L'objectif de ce livre est d'apporter des points de repères cliniques et théoriques aux étudiants en psychologie et aux cliniciens du soin psychique (psychologues, psychiatres, psychanalystes, Infirmiers...) pour les aider dans la prise en charge de ces patients.