Agenda Bullet. Edition 2022-2023

Créez sans stress l'agenda qui vous ressemble avec ce format bullet ! Des pages de modèle et de nombreux conseils, des trackers thématiques à remplir librement (mes livres à lire, mes prochaines vacances...), des espaces libres pour créer ses plannings, ses suivis de tâches et d'objectifs, etc. Un agenda à réaliser à son image et facilement grâce à un contenu progressif : la personnalisation et la création s'intensifient petit à petit au fur et à mesure de l'année ! 224 pages au papier soigné, fermeture avec élastique, signet et pochette à soufflet pour conserver ses petits et grands papiers du quotidien.