Tout pour être heureuse

Le récit intime et sincère d'une victime de harcèlement et d'anorexie. " Ce livre n'est pas un désir de revanche et encore moins de vengeance. J'ai voulu raconter mon histoire en pensant à ceux qui, comme moi, ont été victimes de harcèlement et qui, comme moi, ont peiné à s'en remettre. J'ai vécu une grande partie de ma vie sans oser parler de mes années adolescentes : elles m'ont tellement traumatisée que j'en suis restée longtemps malade. A cette époque, on ne parlait pas d'anorexie mentale, ça n'était pas pris au sérieux. Et surtout, on ignorait que beaucoup de jeunes filles, de femmes adultes en meurent. C'est en pensant à celles-ci que j'ai souhaité prendre la parole. Il ne m'a pas été facile de me livrer dans cet ouvrage et de me replonger dans ma vie d'adolescente, d'abord au sein de ma famille puis à la pension. Bien sûr, j'évoquerai mes parents, Paul et Jacqueline Desmarais, et l'on comprendra que mon éducation comme la personnalité haute en couleur de ma mère ne sont pas étrangères à certaines de mes fragilités. Je sais déjà ce que certains pensent : étant née dans une des familles les plus fortunées du Québec, ayant fréquenté les lieux les plus beaux et assisté aux soirées extraordinaires que donnaient mes parents, je n'ai à me plaindre de rien. Erreur profonde. L'argent, le luxe ne sont pas et ne seront jamais des facteurs de bonheur et d'équilibre. Les biens matériels ne combleront jamais le manque d'amour et d'attentions. Enfant, j'aurais tout donné pour un sourire, une main tendue, un peu d'amitié... Et ma recherche d'amour et de tendresse s'est poursuivie adulte. Je pense même que je n'en aurai jamais fini avec cette quête. Je vous ouvre donc la porte de mon coeur. "