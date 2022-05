Pascal à la plage. La sincérité dans un transat

Blaise Pascal (1623-1662) a été à la fois philosophe, inventeur, mathématicien, théologien, physicien. Comment peut-on à la fois croire intensément en Dieu et être à l'origine du calcul des probabilités ? Comment admettre aujourd'hui qu'un seul homme puisse en même temps s'engager dans la rationalité de l'expérimentation scientifique et faire du coeur et de la foi le principe de la connaissance ? Autant de contradictions apparentes qui semblent heurter notre époque où la spécialisation est requise. Cet ouvrage montre qu'au-delà de ces contradictions apparentes, le point commun que Pascal met dans ses recherches est la sincérité. C'est ce concept que l'auteur met en avant dans l'étude de la personnalité et de l'oeuvre de Pascal. Ce livre intéressera tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance de ce penseur majeur du 17e siècle