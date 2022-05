Ecotoxicologie

Cet ouvrage offre un panorama complet des connaissances permettant de comprendre la contamination des écosystèmes, les mécanismes d'accumulation des contaminants et les effets de ceux-ci sur les organismes vivants à tous les niveaux d'intégration (de l'individu à l'écosystème). Après avoir situé l'écotoxicologie au sein des différentes disciplines de la biologie et rappelé les problèmes environnementaux majeurs liés aux activités anthropiques et au transfert des polluants dans les divers composants de la biosphère, il présente les méthodes actuelles utilisées en écotoxicologie pour mesurer la toxicité des polluants à l'échelle environnementale. Il traite également des procédures réglementaires de protection de l'environnement.