Mon art de recevoir

Héloïse Brion nous invite une nouvelle fois dans sa cuisine et dans son univers. Dans cet ouvrage doux et plein de bonne humeur, elle partage sa vision des repas en famille ou entre amis avec plus de 50 nouvelles recettes de saison. Des plats savoureux et des desserts gourmands qui raviront toutes les papilles : Jus de melon au miel à l'estragon, Soupe orzo citron, Pizza aux raisins et aux figues, Pâtes courgettes et feta, Poulet à la noix de coco, Poire feuilletée... Et pour profiter encore plus de ces moments conviviaux, l'auteure livre ses secrets pour optimiser son organisation et propose ses conseils déco pour créer de jolies tables originales et pleines de fantaisie.