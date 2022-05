Régime : la phase délicate de la stabilisation

Après une perte de poids, arrive la phase délicate de la stabilisation. Ysabelle Levasseur vous explique l'impact du régime sur le corps et vous donne des astuces du quotidien pour apprendre à réagir durant cette période qui peut être difficile, particulièrement quand on vit à plusieurs. Grâce à ce livre, vous saurez tous les éléments pour vous éviter de reprendre les kilos perdus et vous trouverez des idées de recettes et de menus complets pour stabiliser votre régime.