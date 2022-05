Manuel de survie du touriste français à Tokyo

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE JAPON QUE VOUS N'AURIEZ JAMAIS PENSE A DEMANDER ? ! Ca y est, vous vous êtes décidé(e). Votre prochaine destination sera Tokyo. Problème : vous ne parlez pas japonais. Vous n'êtes même pas au fait des us et coutumes des Japonais. Qu'emporter dans la valise ? Quel aéroport choisir ? Comment vous déplacer dans Tokyo ou vers les autres villes du Japon ? Comment vous faire comprendre dans les restaurants et pousser la chansonnette dans les karaokés ? Et comment s'habiller ? L'angoisse vous gagne, mais pas de panique : toutes les réponses sont dans ce Manuel de survie. Ceci n'est pas un guide touristique : c'est une boîte à outils pour partir sereinement et organiser le voyage de vos rêves en maîtrisant les bases de la conversation, des aspects pratiques, culturels et sociaux. Une fois sur place, il vous apportera les solutions instantanées face à toutes les situations. Avec les conseils avisés de Matthieu Pinon, aucun obstacle ne saura vous arrêter pour profiter au mieux de Tokyo à votre façon !