L'agenda planner de professeur des écoles. Un vrai cahier journal qui facilite votre quotidien, Edition 2022-2023

Bien plus qu'un agenda, cet outil sera le meilleur compagnon du professeur des écoles pour organiser sereinement toute son année scolaire. Il sera aussi indispensable pour transmettre toutes les informations utiles aux enseignants qui pourraient intervenir dans la classe ! Il fournit alors TOUS les repères et outils nécessaires au quotidien : - L'ORGANISATION DE L'ECOLE ET DE LA CLASSE : Coordonnées et organisation de l'école, règles et organisation de la classe, emploi du temps, sorties scolaires, coopérative. - LES INFORMATIONS SUR LES ELEVES : Trombinoscope, infos générales et importantes, APC, papiers administratifs, RDV. - LES ENSEIGNEMENTS : Méthodes utilisées, programmations, projets. - LE CAHIER JOURNAL : Une page par jour, uniquement les jours utiles, les événements pédagogiques. Cet agenda/cahier journal est un support intelligent et efficace, créé sur mesure par Jeanne, auteure de la chaîne YouTube "Entrez dans ma classe" . Testé pour le suivi de sa propre classe depuis quelques années, il est personnalisable et propose également des outils à télécharger ainsi que des vidéos utiles à consulter !