Babka Zana le Livre

Babka Zana est la boulangerie levantine ouverte en janvier 2020 par le couple Emmanuel Murat et Sarah Amouyal. "Babka" est la contraction de "Babouchka" qui signifie "grand-mère" en polonais et "Zana" est le nom de la mère d'Emmanuel, Andrée Zana Murat, auteure de livres de cuisine. Fiers de leur culture et de leurs traditions, Emmanuel et Sarah ont décidé de raconter leur histoire et de mettre à l'honneur la babka, déclinée en 4 parfums, mais aussi le rugelagh (mini-croissant brioché à la pâte à tartiner), la hallah (pain traditionnel du vendredi), des sandwichs, des borëk... Autant de délices à découvrir dans leur boulangerie parisienne.