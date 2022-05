Tandem Maths CM1. Fichier ressources

Le fichier pour mettre en oeuvre la méthode en simple niveau ! Un guide séance par séance sous forme de bloc détachable : Le fichier ressources CM1 : > Tout le matériel nécessaire pour réaliser les séances > Une proposition de programmation pour les temps complets, une autre pour les mi-temps Un guide très pratique ! Le descriptif de la séance et le matériel sont regroupés au même endroit : vous n'avez plus qu'à détacher le bloc de feuilles qui concerne votre séance du jour. + Simplifiez-vous la vie avec la version numérique du fichier ressources ! Tous les supports liés à une séance sont cliquables pour animer facilement les différents temps d'apprentissage : - les cartes missions - le manuel (si vos éléves sont équipés du manuel papier) - le matériel à imprimer - les traces écrites et les évaluations