Histoire de deux caméléons. Suivi de Description anatomique

Ce texte écoféministe, jamais republié depuis le XVIIe siècle, nous plonge en un temps où écrire les sciences naturelles au féminin ne va pas de soi, et où (après Descartes) l'idée même d'affect animal passe pour de la sensiblerie ridicule. Trois chercheurs nous introduisent, à partir de leur discipline, aux enjeux complexes suscités par la découverte du caméléon en Europe. Ils rouvrent le dialogue souterrain, mais bien réel, entre Madeleine de Scudéry, la romancière des sentiments, et Claude Perrault, l'anatomiste de Louis XIV. Et ils montrent sa fécondité surprenante, puisque " le cas Méléon " permet d'éclairer les débats actuels autour du féminisme et du droit des animaux. Une source oubliée de l'éthologie moderne, où s'invente la poétique des biographies animales, et où l'on découvre que l'esthétique galante de l'âge classique rend lisible les sentiments des bêtes, au moment même où ils sont invisibilisés par le nouveau paradigme cartésien.