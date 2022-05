Le roi du thriller bien informé s'attaque au grand sujet du moment : l'intelligence animale. Un corps est retrouvé flottant dans l'un des réservoirs de l'Oceanarium de Lisbonne. Tous les indices convergent vers la culpabilité de Maria Flor, qui est arrêtée. Un seul homme peut l'aider : son mari, Tomás Noronha. Pour prouver son innocence, Tomás doit trouver le véritable auteur du crime. Cela le conduit au projet secret de la victime - et aux mystères du tableau le plus ésotérique de Jérôme Bosch Le Jardin des délices. Au bout de la quête se cache l'un des plus merveilleux secrets de la Nature : l'intelligence, les émotions et la conscience des animaux. Avec Ames animales, le maître du polar scientifique est de retour avec une aventure qui pointe la bestialité des hommes et révèle l'intelligence animale. S'appuyant sur les dernières recherches scientifiques en éthologie, José Rodrigues dos Santos nous oblige à regarder la face la plus sombre de l'humanité.