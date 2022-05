Le guide de la maison et des objets connectés

Si le marché de la domotique existe depuis près de trente ans, ce n'est que récemment, grâce notamment aux évolutions technologiques (miniaturisation, baisse des prix, ...), qu'il devient vraiment accessible au plus grand nombre. Que nous soyons en appartement ou dans une maison, plusieurs dizaines d'objets connectés se proposent en effet d'entrer dans nos foyers pour faciliter nos tâches du quotidien : un thermostat intelligent sera capable d'augmenter ou diminuer la température en fonction de vos allées et venus, des produits connectés permettront de fermer son stores automatiquement à une certaine heure, des objets connectés vous permettront de changer la couleur des lumières de votre salon depuis votre smartphone, ... L'objectif de cet ouvrage, illustré et pratique, est de faire le point sur ce que propose aujourd'hui le marché en terme de domotique. Il vous accompagnera dans le choix d'une solution qui vous est propre et permettra d'allier économies d'énergies, confort et sécurité.