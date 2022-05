L'agenda des Super Profs des écoles. Edition 2022-2023

L'agenda des Super Profs des écoles 2022/2023 vous accompagne pour animer et organiser votre année. Un agenda pour les profs et par les profs ! Un outil conçu pour les enseignants par les enseignants s'appuyant sur la communauté Lea. fr (retours sur l'utilisation des précédentes éditions). Des rubriques pratiques : - Pour préparer son année : emploi du temps, liste des élèves, tableau des 108 heures, numéros utiles, gestes de premiers secours, calendrier, vacances scolaires - Pour rappeler les rendez-vous professionnels durant l'année : formations, réunions équipes, rdv parents etc. Une organisation en périodes / mois / semaine - Des rendez-vous hebdomadaires pour animer la vie de classe du cycle 1 au cycle 3 Les + de l'agenda : Un outil conçu pour les enseignants par les enseignants Une nouvelle édition enrichie des défis et activités pédagogiques de : Françoise Picot, autrice connue et reconnue pour sa " Grammaire Picot " et spécialiste de l'étude de la langue aux cycles 2 & 3. @ann. l. c, enseignante et directrice d'école maternelle. Bonus : des activités ludiques pour les enseignants de Martine Descouens, professeure des écoles, autrice avec Françoise Picot de plusieurs méthodes en français.