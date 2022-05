Dans le cadre de ce traité théorique et pratique, traitant des tendances du marché et des grands problèmes économiques, George Soros présente sa théorie révolutionnaire de la réflexivité. L'alchimie de la Finance est plus qu'un guide sur le fonctionnement interne des marchés financiers. Il est le socle non seulement des stratégies d'investissement qui ont fait de lui la superstar des gestionnaires de fonds, mais aussi celui de sa vision du monde. De la théorie à la pratique, de la finance à la politique, voilà le guide sophistiqué qui nous ouvre la voie dans le labyrinthe de la finance et de l'économie globale.