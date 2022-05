Douglas Gordon / Alberto Giacometti

Rien ne prédispose Douglas Gordon à rencontrer Alberto Giacometti. L'année 1966 où ce dernier décède à l'hôpital de Chur en Suisse est celle qui voit Douglas Gordon naître à Glasgow en Ecosse. On pourrait s'arrêter là et considérer que la chronologie de ces deux jalons de l'existence justifie à lui seul de réunir deux artistes dont le travail est particulièrement hanté par ce qui nous ramène à notre condition humaine et à la crainte justifiée d'une mort certaine. Et pourtant... Nothing made Douglas Gordon susceptible to meet Alberto Giacometti. 1966, the year when he died in the hospital in Coire in Switzerland was the year Douglas Gordon was born in Glasgow in Scotland. One could stop there and consider that the chronology of those two landmarks of existence alone justifies uniting two artists whose work is haunted particularly by what leads us back to our human condition and the justified fear of a certain death. And yet...