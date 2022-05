Le Robert Benjamin

Le premier dictionnaire idéal pour se familiariser avec l'outil, dans une nouvelle édition enrichie et conforme aux programmes scolaires. La maîtrise de la langue 8 000 mots et sens, dont de nouveaux mots sur le quotidien de l'école et le vocabulaire du merveilleux Des exemples pour chaque mot, issus de l'univers familier de l'enfant et entièrement actualisés De nombreuses remarques sur l'orthographe et la prononciation Les synonymes, les contraires, les homonymes Une initiation aux familles de mots et aux niveaux de langueLa découverte du monde La découverte du monde 1 200 illustrations modernes et pertinentes Des planches thématiques (la forêt, le corps humain, la musique...) Un dossier illustré sur les 200 pays du monde + Un cahier d'anglais : mes 100 premiers mots d'anglais, des planches pour découvrir l'anglais par l'image et le jeu.