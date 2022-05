Cet ouvrage consacré à l'Anatomie-physiologie fait donc partie de la collection des cahiers infirmiers. Le principe de la collection est d'être rédigée dans un langage simple d'être pratique et accessible dans la forme tout en étant exhaustive sur le fond. De nombreux encadrés émaillent les cours comme par exemple ' Pour la pratique on retiendra ' qui met en évidence les points importants ou "le modèle trifocal" qui permet de mieux comprendre le travail pluridisciplinaire. La compréhension et l'acquisition des connaissances sont en outre facilitées par une présentation tout en couleurs de nombreux tableaux illustrations et photographies. Le cahier d'anatomie est en revanche organisé différemment il ne peut suivre les 4 parties de la collection. Ici la démarche pédagogique est axée sur 3 elements : voir comprendre et retenir. - Voir : les planches en couleurs précises et pédagogiques permettent de visualiser l'essentiel de l'anatomie à connaitre et sont complétées de schémas détaillés. - Comprendre : les structures et les fonctions des organes sont traitées simultanément dans chacun des chapitres ce qui en facilite la compréhension. - Retenir : les schémas en couleurs les encadrés les résumés permettent de mémoriser les éléments essentiels pour les examens et la pratique des soins.