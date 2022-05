Traitement numérique du signal. 10e édition

Les techniques numériques apportent dans le domaine du traitement du signal des possibilités prodigieuses. Cependant, elles présentent un certain degré d'abstraction et leur application aux cas concrets requiert des connaissances théoriques qui peuvent représenter un obstacle. L'ambition de cet ouvrage est de faire le lien entre la théorie et la pratique, et de mettre à la portée du plus grand nombre les résultats les plus utiles dans ce domaine. Tenant compte des techniques les plus récentes, cette dixième édition propose des applications pratiques et des exercices corrigés qui permettront au lecteur de valider de manière concrète ses acquis.