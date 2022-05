Savoir vendre le vin. Le marketing du vin, 5e édition

Pour se démarquer dans l'offre pléthorique et désormais mondialisée des rayons des cavistes, il est essentiel de développer une stratégie de marque cohérente qui puisse incarner l'histoire et le terroir d'un vin ou d'un vignoble. Pratique et concret, cet ouvrage présente les différents outils et stratégies marketing permettant de positionner le vin (en étudiant son marché, sa clientèle, ses concurrents), de le commercialiser (par une selection pertinente des circuits de vente et des partenaires commerciaux) et de développer son image de marque, notamment grâce aux médias sociaux, devenus un espace de communication indispensable. Cette cinquième édition intègre les outils marketing les plus récents ainsi que les stratégies de communication à adopter sur Internet et les réseaux sociaux.