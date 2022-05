Abdullah Mubarak Al Sabah. La transformation du Koweït

Une biographie politique sur l'émir qui créa le Koweït moderne "Mubarak est le Koweït. C'est lui qui l'a hissé au-dessus de ses pairs et a bâti sa réputation dans le monde entier... Sans lui, le Koweït serait resté anonyme. Sans lui, sa réputation n'aurait pas traversé le désert", écrit Abdul Aziz Al-Rachid, historien koweïtien. Né en 1837, Mubarak Al-Sabah "Le Grand" est considéré comme le fondateur du Koweït moderne. Plaçant son pays sous protection britannique afin d'échapper à la mainmise de l'Empire ottoman, il navigue habilement entre les ambitions des puissances européennes et locales attirées par la situation géographique du Koweït et son port en eaux profondes. Acteur politique clé d'une Péninsule arabique en formation, il est un allié fidèle des Al-Saoud et construit alliances et inimitiés dans la région. A sa mort en 1915, le Koweït bénéficie d'infrastructures politiques, sanitaires, éducatives et commerciales qui préfigurent l'Etat koweïtien que nous connaissons aujourd'hui.