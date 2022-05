Ce livre apporte des réflexions et des réponses à toutes vos questions sur l'hyperphagie, en offrant : - Des informations théoriques, - Des outils pratiques adaptables à la vie quotidienne, - Une approche pluridisciplinaire, prenant en compte tous les aspects de la vie qui peuvent être affectés par l'hyperphagie. Fondé sur une démarche privilégiant l'écoute de soi-même et la bienveillance, cet ouvrage s'adresse aux personnes concernées par l'hyperphagie boulimique, à leur entourage et aux professionnels désireux de s'informer.